В Тюмени появилось эндоскопическое оборудование для пациентов с инсультом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-28T09:17:56+03:00

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В Областную клиническую больницу №2 поступило эндоскопическое оборудование для оценки функции глотания у пациентов с инсультом. Как сообщили в департаменте здравоохранение Тюменской области, техника поступила в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря такому оборудованию качество оказываемой медицинской помощи повысилось, что способствует активному восстановлению больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Современный назо-эндоскоп, который стоит почти 4 миллионов рублей, используют врачи ОКБ №2 в стационарных условиях. С его помощью специалисты проводят видеомониторинг акта глотания и прохождения пищи в режиме онлайн, определяют оптимальную позу и консистенцию пищи для кормления пациента. Исследование абсолютно безопасно – его можно повторять так часто, как это необходимо.

По словам заведующего взрослым оториноларингологическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Александра Рудзевича, методика позволяет достоверно определить, на какой фазе глотания у пациента возникают проблемы, адекватно оценить состояние и возможности больного и на основе объективных данных подобрать лечение, которое поможет быстрее восстановить рефлекс глотания.

Нарушение глотательного рефлекса или дисфагия после инсульта развивается примерно у четверти пациентов. Пациенту трудно или вообще невозможно глотать, а пища или жидкость попадает в нос, гортань и трахею. Из-за этого можно занести инфекцию нижних дыхательных путей или заработать аспирационную пневмонию. Проблемы могут привести к истощению и обезвоживанию организма, что снизит реабилитационный потенциал пациента. Также расстройства глотания и транспортировки пищи изо рта в желудок увеличивают риск внезапной смерти больного из-за опасности перекрытия дыхательных путей кусочками пищи.

Отметим, что методика позволяет своевременно выявить даже называемую тихую аспирацию, когда захлебывание происходит без видимых симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU