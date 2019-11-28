Тюменская набережная попала в число самых красивых в России

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-28T09:27:10+03:00

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Тюменскую набережную отметили как одну из самых красивых и романтичных в стране. Об этом стало известно после опроса пользователей социальных сетей.

Набережная города Тюмени заняла седьмое место, набрав 1,68 процентов голосов. Так решили россияне, которые голосовали на сайте российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. На первом месте расположилась набережная имени Ленина в Ялте и Английская набережная в Санкт-Петербурге. За них свои голоса отдали 28,57 процентов опрошенных.

Помимо тюменской, в первую семерку самых красивых набережных России также вошли Графская пристань в Севастополе, Имеретинская набережная в Сочи, набережная на реке Волга в Самаре, набережная озера Кабан в Казани, а также Берсеневская набережная в Москве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменскую область за лето посетили около миллиона туристов. Это почти в два раза больше, чем за лето прошлого года. Наиболее интересное для них место – это достопримечательность областного центра – набережная.

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ИСТОЧНИК KP.RU