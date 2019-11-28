В Тюмени пройдёт Единый урок цифровой экономики

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-28T09:05:41+03:00

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В «Точке кипения – Тюмень» сегодня, 28 ноября, в 17 часов состоится однодневная акция «Единый урок цифровой экономики», который ежегодно проводится федеральным движением клубов в сфере цифровой экономики Digital Generation в очном и онлайн-форматах. Акция состоится более чем в 50 регионах России в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а также в некоторых странах СНГ и БРИКСь

«Точка кипения – Тюмень» открылась по инициативе департамента информатизации Тюменской области в конце марта 2019 года. Здесь реализуются инициативы по направлениям цифровой экономики: «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность». За это время в пространстве проведено и организовано уже более 250 мероприятий, теперь пришла очередь «Единого урока цифровой экономики».

Его проведут для того, чтобы вовлечь население в мир цифровых технологий. Урок направлен на формирование «цифрового сознания», повышение ИТ-грамотности и обсуждение актуальных проблем в этой сфере. Темой урока в этом году станет место человека в цифровой экономике: участники познакомятся с «умирающими» и новыми профессиями, увидят применение цифровых технологий в разных отраслях, а также узнают о том, где получить востребованные в высокотехнологических компаниях в мире компетенций.

Принять участие в акции могут все желающие, посетив «Точку кипения – Тюмень». Для тех, кто не сможет поучаствовать в уроке, будет доступна запись видеоурока на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU