2019-11-28T08:31:44+03:00
Общество

«Отзывчивый руководитель»: тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции

По мнению автора петиции, все проблемы генерал-майора – это месть ФСБ
Вадим Бегун
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Тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции. Фото - change.org.Тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции. Фото - change.org.
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В Тюмени общественность выступила в поддержку арестованного бывшего руководителя УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. В интернете создана петиция, в которой утверждается, что чинят препятствия генерал-майору сотрудники ФСБ.

«В 2017 году под его личным руководством было раскрыто резонансное на всю страну громкое дело «банды ФСБ», на счету которой как минимум 18 доказанных эпизодов. Арест Алтынова вызвал большой общественный резонанс, так как возбужденное уголовное дело «Получение взятки», по мнению общественности, выглядит как месть со стороны сотрудников регионального управления ФСБ по Тюменской области», – пишет автор петиции Юлия Кокшарова.

По ее словам, дело в том, что в апреле этого года сотрудники ФСБ требовали от экс-руководителя «Паспортно-визовый сервис» Валерия Калалба, который является близким другом полицейского, дать показания против генерал-майора, но тот отказался и объявил голодовку. После ухода с поста руководителя тюменской полиции в доме Алтынова начались обыски, его задержали за взятки от Калалба на сумму 400 тысяч рублей.

«В результате подарки, подаренные другом в семейном кругу, квалифицируют как взятка в особо крупном размере. На сегодняшний момент сотрудники регионального ФСБ пытаются привлечь Алтынова по другим статьям УК РФ», – утверждает Кокшарова, называя генерал-майора отзывчивым и ответственным руководителем, который всегда оказывал всевозможную поддержку и помощь ветеранам ВОВ и МВД.

Отметим, что данная петиция не пользуется «спросом». За два дня ее подписали всего 125 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Юрий Алтынов освободил пост руководителя управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна – он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию. Спустя пару недель Ленинский арбитражный суд Тюмени принял решение заключить под домашний арест генерал-майора до 20 декабря. Постановление вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере».

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Общая сумма взятки составила 400 тысяч рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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