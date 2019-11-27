2019-11-27T21:55:56+03:00
Общество

В Тюменской области расширяют парк мусоровозов

Число единиц спецтехники увеличилось на 62% с началом реализации национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области расширяют парк мусоровозов. Фото: https://vk.com/ecoteo72В Тюменской области расширяют парк мусоровозов. Фото: https://vk.com/ecoteo72
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В Тюменской области на 62% увеличилось число единиц спецтехники, которая вывозит твёрдые коммунальные отходы из населённых пунктов региона, с начала реализации национального проекта «Экология». Некоторое время назад ещё два новых автомобиля для транспортировки крупногабаритных отходов появились в Ишиме.

Как сообщили в пресс-службе Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области, мусоровозы бывают разных видов: контейнерные, кузовные, транспортные; оснащенные специальными надстройками и оборудованием, подъёмными механизмами или уплотняющими устройствами, предусматривающие различные типы загрузки и способные перевозить разные объемы и типы отходов. Каждый транспорт применяют в зависимости от условий: с учётом видов и объёмов отходов, объёмов накопления и особенностей благоустройства.

По словам первого заместителя руководителя «Тюменского экологического объединения» Светланы Петренко, каждый экипаж автомобиля состоит обычно из двух сотрудников. В среднем нагрузка на одну машину составляет около 200 контейнеров в смену.

– При формировании графиков выхода машин на линию учитываются дорожные условия и объёмы накопления ТКО для конкретных населённых пунктов, поступление дополнительных заявок на вывоз ТКО, а также учитываются погодные условия, - рассказала она.

Стоит отметить, что экипажи мусоровозов не только осуществляют сбор и транспортирование отходов, но и помогают следить за соблюдением экологического законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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