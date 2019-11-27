В Тюменской области развивается детское здравоохранение

СЕГОДНЯ 21:45 2019-11-27T21:45:16+03:00

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Масштабные задачи реализуются в Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в т.ч. по вопросам развития детского здравоохранения. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одним из этапов стало переоснащение и дооснащение оборудованием детских поликлиник и разработка новых архитектурно-планировочных решений. Это необходимо для формирования современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

Для тюменских поликлиник в 2019 году закупили 65 единиц различного медицинского оборудования на сумму свыше 136,6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В том числе 14 аппаратов УЗИ, 6 единиц офтальмологического оборудования, оборудование для оснащения лор-кабинетов, две рентгенологические стойки, которые смонтируют к концу года в поликлиниках №5 и №12.

Говоря о новых архитектурно-планировочных решениях внутренних пространств детских поликлиник, можно отметить, что с тюменскими медорганизациями (поликлиники № 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14) заключены соглашения на предоставление субсидии, чтобы создать планировку для комфортного пребывания детей в больницах. Сегодня перепланировка сделана в поликлиниках 4,6 и 14.

Эти меры направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU