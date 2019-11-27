2019-11-27T21:28:08+03:00
Общество

Нацпроект «Демография»: тюменцы старшего возраста научатся делать подарки к Новому году

Предновогодние мастер-классы пройдут в рамках «Университета третьего возраста» регионального проекта «Старшее поколение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Нацпроект «Демография»: тюменцы старшего возраста научатся делать подарки к Новому годуНацпроект «Демография»: тюменцы старшего возраста научатся делать подарки к Новому году
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Качественные и модные варианты упаковки научатся делать пожилые люди на мастер-классе, который пройдёт на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, в рамках проекта «Университет третьего возраста». Он реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, пожилые тюменцы также освоят техники декорации кружек и стеклянных бутылочек, ароматизации мешочков с травами, изготовления стильных украшений из бумаги, стеклянных баночек, соли, круп - в общем, всего, что имеется в каждом доме. Кроме того, педагоги раскроют тюменцам старшего возраста секреты, как остановить выбор на простых и оригинальных вещах.

По итогам обучения каждый из участников изготовит проект необычного подарка к Новому году или Рождеству. Подытожит календарный год и учебная программа областного онлайн-университета активного долголетия стартом интересного и актуального блока «Психология успеха». Психолог Алена Киямова настроит студентов на позитивный лад и познакомит их с законами успеха, радости и процветания.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проект «Университет третьего возраста» позволяет людям старшего поколения бесплатно получать новые знания, идти в ногу со временем и сделать свою жизнь насыщенной и интересной. В рамках образовательной программы реализуется 17 факультетов, помогая пожилым людям выбрать направление по интересам и предпочтениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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