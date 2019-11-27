Жителям Тюменской области напомнили о запрете на вырубку ёлок к Новому году

СЕГОДНЯ 21:06 2019-11-27T21:06:36+03:00

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Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает жителям региона: заготовка новогодних елей проходит только в рамках коммерческой деятельности. Законность рубки может подтвердить договор купли-продажи ёлок без предоставления лесных участков. Такой договор заключает предприниматель или другое юрлицо через торги на официальной аукционной электронной площадке. Новогодние ёлки могут заготавливать и арендаторы лесных участков, если это предусмотрено проектом освоения лесов.

В департаменте пояснили, что ч.1 ст. 33 Лесного кодекса Российской Федерации не предусматривает заготовку елей и других хвойных деревьев для новогодних праздников гражданами для собственных нужд, в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации. По закону «О регулировании лесных отношений в Тюменской области» жители региона могут свободно и бесплатно собирать и заготавливать недревесные лесные ресурсы (кроме елей и хвойных деревьев для новогодних праздников) для собственных нужд в лесах, кроме лесов, которые расположены на землях с ограниченным доступом.

По словам начальника отдела правового и юридического обеспечения департамента лесного комплекса Тюменской области Ксении Курильской, заключение договора купли-продажи лесных насаждений с учетом требований ч.1 ст. 77 Лесного кодекса РФ осуществляется по результатам торгов на право заключения такого договора, которые проводятся в форме открытого аукциона.

- Участвовать в таком аукционе могут только индивидуальные предприниматели или юридические лица. То есть закон запрещает заготавливать ёлки и другие хвойные деревья тем, кто не является индивидуальными предпринимателями на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, - рассказала она.

Отметим, что в декабре сумма ущерба за рубку хвойного молодняка увеличивается в разы. Нарушения влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Если человек вырубит рубку на защитных землях, сумма ещё больше увеличится. Перед новогодними праздниками сотрудники государственного лесного надзора будут усиленно патрулировать тюменские леса, чтобы сохранить хвойный молодняк и лесные культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU