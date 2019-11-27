2019-11-27T20:25:44+03:00
Здоровье

В Ишимской Областной больнице №4 появилось оборудование для диагностики ЖКТ и дыхательных путей

Шесть эндоскопических стоек и 25 видеоэндоскопов закуплены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
Изменить размер текста:

Шесть эндоскопических стоек и 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей появилось в ишимской Областной больнице №4, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, стоимость оборудования составила около 32 миллионов рублей.

Благодаря новым аппаратам заметно увеличится доступность исследований, а помощь будет приближена к жителям, т.к. 4 стойки отправят в Абатскую, Сорокинскую, Викуловскую и Армизонскую больницы. Исследования будут проводиться врачами на местах.

По словам заведующего эндоскопическим отделением ОБ №4 Бахтиёржона Юлдашева, сегодня в арсенале эндоскопического отделения Ишима появилось 5 стоек и 27 гастро- и колоноскопов. Каждый год медики проводят более 9,5 тысяч исследований, в т.ч. более 300 операций.

- С начала 2019 года в рамках скрининга было проведено еще и более восьмисот ФГДС и колоноскопий. По результатам которых более двухсот человек взяты на диспансерный учет врача-онколога. У 18 человек первично выявлен рак. Всего же врачами-эндоскопистами, начиная с 2017 года, в рамках скринингов в Ишиме выявлено 19 случаев выявления злокачественных новообразований, в Абатском районе - 12, в Викуловском и Сорокинском - по восемь случаев, в Армизонском районе - 6 и в Бердюжском – два, - отметил Бахтиёржон Юлдашев.

Новое оборудование повышает точность диагностики заболевания при помощи функции CBI. Если раньше врачи окрашивали ткани при помощи хромоскопии, то сейчас в этом нет необходимости. Новый режим позволяет более детально оценивать структуру ткани и с высокой точностью выявлять опухоль на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области расширяют парк мусоровозов
В Тюменской области развивается детское здравоохранение
Нацпроект «Демография»: тюменцы старшего возраста научатся делать подарки к Новому году
Жителям Тюменской области напомнили о запрете на вырубку ёлок к Новому году
Тоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеров
В Тюменской области увеличилось количество высокотехнологичных операций, позволяющих сохранить пациенту глаз
В Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологии
В тобольской больнице появились весы для взвешивания пациентов в колясках и многофункциональные кресла
Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жилья
В Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработников
В Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсонала
Скоморохи и гармонист пригласили тюменцев на туристический фестиваль «Открой свою Сибирь»
В Тюменской области рак лечат при помощи уникальной методики
Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»
Более 300 жителей Тюменской области надумали открыть своё дело