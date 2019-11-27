В Ишимской Областной больнице №4 появилось оборудование для диагностики ЖКТ и дыхательных путей

СЕГОДНЯ 20:25 2019-11-27T20:25:44+03:00

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Шесть эндоскопических стоек и 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей появилось в ишимской Областной больнице №4, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, стоимость оборудования составила около 32 миллионов рублей.

Благодаря новым аппаратам заметно увеличится доступность исследований, а помощь будет приближена к жителям, т.к. 4 стойки отправят в Абатскую, Сорокинскую, Викуловскую и Армизонскую больницы. Исследования будут проводиться врачами на местах.

По словам заведующего эндоскопическим отделением ОБ №4 Бахтиёржона Юлдашева, сегодня в арсенале эндоскопического отделения Ишима появилось 5 стоек и 27 гастро- и колоноскопов. Каждый год медики проводят более 9,5 тысяч исследований, в т.ч. более 300 операций.

- С начала 2019 года в рамках скрининга было проведено еще и более восьмисот ФГДС и колоноскопий. По результатам которых более двухсот человек взяты на диспансерный учет врача-онколога. У 18 человек первично выявлен рак. Всего же врачами-эндоскопистами, начиная с 2017 года, в рамках скринингов в Ишиме выявлено 19 случаев выявления злокачественных новообразований, в Абатском районе - 12, в Викуловском и Сорокинском - по восемь случаев, в Армизонском районе - 6 и в Бердюжском – два, - отметил Бахтиёржон Юлдашев.

Новое оборудование повышает точность диагностики заболевания при помощи функции CBI. Если раньше врачи окрашивали ткани при помощи хромоскопии, то сейчас в этом нет необходимости. Новый режим позволяет более детально оценивать структуру ткани и с высокой точностью выявлять опухоль на ранней стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU