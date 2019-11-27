В Тюменской области увеличилось количество высокотехнологичных операций, позволяющих сохранить пациенту глаз

СЕГОДНЯ 19:47 2019-11-27T19:47:55+03:00

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Технологии хирургического лечения заболеваний глаз с каждым годом всё больше развиваются соответственно мировым тенденциям. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» врачи-офтальмологи «Областной клинической больницы №1» увеличивают количество высохотехнологичных операций, которые позволяют сохранить пациенту глаз. Ранее, чаще всего, орган приходилось удалять.

По словам заведующего офтальмологическим отделением «ОКБ № 1», главного внештатного офтальмолога департамента здравоохранения Тюменской области Григория Симоненко, реконструктивные операции на органах зрения всегда сложные. Специалисты проводят многочасовые операции, применяя самые передовые технологии в области офтальмологии и высокотехнологичного оборудования.

- Иногда глаз приходится буквально заново собирать по фрагментам. Однако опыт и постоянное совершенствование наших специалистов позволяет помогать сохранить глаз и восстановить зрение даже в самых тяжелых случаях, - рассказал Григорий Симоненко.

Количество таких реконструктивных операций в «Областной клинической больнице №1» ежегодно растёт. В 2016 году врачи выполнили 76 таких операций, в 2018 – уже 107. При этом сократилось число операций по удалению глаза (в 2016 году – 76 операций, в 2018 – 59).

Отметим, что наличие собственного многопрофильного стационара и современного оборудования «ОКБ № 1» позволяют выполнять операций даже у пациентов с тяжелым соматическим статусом и различными заболеваниями. Благодаря современному подходу, новейшему оборудованию с 3D-визуализацией и колоссальному опыты врачей «ОКБ №1» можно помочь пациенту даже с запущенным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU