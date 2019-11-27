2019-11-27T19:37:38+03:00
Доступное жилье

В Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологии

Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач национального проекта «Жильё и городская среда»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологииВ Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологииФото: Татьяна Коркина
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На прошлой неделе делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора региона, начальником управления Главного управления строительства Сергеем Шустовым приняла участие в первом международном форуме «Цифровая трансформация отрасли для устойчивого развития», который прошёл в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУС, мероприятие собрало представителей двадцати стран и сорока регионов России.

Ведущие мировые эксперты, представители федеральной и региональной отрасли обсудили вопросы по изменению процессов в строительстве с переходом на новые технологии. В частности, какова роль государства во внедрении BIM и в чём экономическая выгода применения «цифрового двойника». Как отметил на пленарном заседании форума министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, в 2020 году будет законодательно определён перечень объектов, при строительстве которых за бюджетные деньги использование информационной модели станет обязательным.

Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач национального проекта «Жильё и городская среда». Сегодня информационное моделирование зданий (BIM-технологии, Building Information Modeling) используют при создании проектов зданий и тюменские застройщики. Одна из тюменских домостроительных компаний планирует построить первый дом с применением BIM-технологий уже в 2020 году.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, BIM-технологии в строительстве позволяют не только спланировать и построить капитальный объект, но и управлять им на протяжении всего жизненного цикла.

- Это возможно, начиная с этапа проектирования объекта, его строительства и последующей эксплуатации, заканчивая полным выводом здания из эксплуатации и сноса. Этими данными могут пользоваться все заинтересованные стороны – застройщики, управляющие компании, подрядчики. Таким образом, BIM-системы дают возможность обеспечить постоянный строительный и инвесторский контроль за возводимыми объектами, - пояснил Сергей Шустов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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