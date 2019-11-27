2019-11-27T19:00:05+03:00
Здоровье

В тобольской больнице появились весы для взвешивания пациентов в колясках и многофункциональные кресла

Закупка оборудования общей состоялась в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Семь многофункциональных кресел для транспортировки маломобильных пациентов и весы для взвешивания пациентов в колясках получил тобольский сосудистый центр Областной больницы №3. Закупка оборудования общей стоимостью около 2-х млн рублей для пациентов, перенёсших инфаркты и инсульты, состоялась в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, многофункциональные кресла изготовлены максимально эргономично. Благодаря изменению положения они позволяют проводить пациенту ультразвуковое исследование, измерять кардиограмму, безопасно и безболезненно транспортировать маломобильного пациента на реабилитационные мероприятия и необходимые диагностические исследования. Чтобы успешно восстановить утраченные функции организма, после болезни нужен контроль веса пациента. Новые весы измеряют точную массу с вычетом веса коляски, причём пациент на весах может и стоять, и сидеть.

Врачи третьей Областной больницы изучают новые методы реабилитации и лечения пациентов с сосудистой патологией. Совсем скоро здесь появится аппарат для искусственного кровообращения во время исследования сосудов. В начале 2020 года сюда поступят современные многофункциональные диагностические аппараты для исследования сосудов головы и шеи и роботизированное оборудование для восстановления двигательных функций пациента в режиме круглосуточного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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