Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жилья

СЕГОДНЯ 18:48 2019-11-27T18:48:55+03:00

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В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Как сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области, в период с января по октябрь 2019 социальными выплатами на улучшение жилищных условий воспользовалась 541 семья, которая проживает в регионе.

Уже тринадцать лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,5 тысяч молодых семей.

Порядок и условия предоставления молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья и их использования регламентированы Правилами, утвержденными Правительством РФ. Согласно ним участники программы – молодые семьи. В том числе семьи, которые воспитывают одного ребёнка или более, где один из супругов – не гражданин РФ, а также неполные молодые семьи. Средний размер социальной выплаты в 2019 году оставил 952,4 тысячи рублей.

Также дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка предоставили более чем 2,4 тысячам молодых семей (в 2019 году – 43 молодым семьям). Льготные займы предоставлены более чем 4,9 тысячам молодых семей (в 2019 году – 171 семье).

Итоги работы государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за девять месяцев текущего года подвели на совещании в Минстрое России. Так, субсидии на улучшение жилищных условий по всей России получили более 14,5 тысяч молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU