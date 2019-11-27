2019-11-27T18:48:55+03:00
Общество

Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жилья

В регионе продолжается реализация государственной программы по обеспечению доступным жильём
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жильяМолодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жильяФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменской области продолжается реализация государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Как сообщили в пресс-службе ГУС Тюменской области, в период с января по октябрь 2019 социальными выплатами на улучшение жилищных условий воспользовалась 541 семья, которая проживает в регионе.

Уже тринадцать лет молодые пары области могут воспользоваться субсидией из бюджета на покупку жилья и правом получения льготного займа, который выдаётся на 10 лет под 1% годовых. За всё время существования этой программы свои условия улучшили 18,5 тысяч молодых семей.

Порядок и условия предоставления молодым семьям социальных выплат на покупку или строительство жилья и их использования регламентированы Правилами, утвержденными Правительством РФ. Согласно ним участники программы – молодые семьи. В том числе семьи, которые воспитывают одного ребёнка или более, где один из супругов – не гражданин РФ, а также неполные молодые семьи. Средний размер социальной выплаты в 2019 году оставил 952,4 тысячи рублей.

Также дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка предоставили более чем 2,4 тысячам молодых семей (в 2019 году – 43 молодым семьям). Льготные займы предоставлены более чем 4,9 тысячам молодых семей (в 2019 году – 171 семье).

Итоги работы государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за девять месяцев текущего года подвели на совещании в Минстрое России. Так, субсидии на улучшение жилищных условий по всей России получили более 14,5 тысяч молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеров
В Тюменской области увеличилось количество высокотехнологичных операций, позволяющих сохранить пациенту глаз
В Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологии
В тобольской больнице появились весы для взвешивания пациентов в колясках и многофункциональные кресла
В Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработников
В Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсонала
Скоморохи и гармонист пригласили тюменцев на туристический фестиваль «Открой свою Сибирь»
В Тюменской области рак лечат при помощи уникальной методики
Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»
Более 300 жителей Тюменской области надумали открыть своё дело
Сплошная проверка, свалка убитых животных и смерть от укола: публикуем главные новости Тюмени 27 ноября 2019