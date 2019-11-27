В Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработников

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-27T18:24:20+03:00

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Более 700 студентов и 72 ординатора составляет численность обучающихся по целевому набору для медицинских организаций Тюменской области. Задачи укомплектования кадрами медучреждений лежат в основе регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ведущих механизмом устранения кадрового дисбаланса и закрепления на селе кадров сегодня является целевое обучение, которое проводится в Тюменском государственном медицинском университете Минздрава России.

Чтобы специалисты в медицинских организациях на селе закрепились на рабочем месте, в Тюменской области реализуется система наставничества. За каждым прибывшим специалистом закрепляется наставник, который помогает молодому специалисту пройти эффективную и максимально комфортную адаптацию на новом рабочем месте. Сегодня за 668 молодыми специалистами закреплено 526 наставников.

Кроме того, в регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленный на привлечение и закрепление медработников в региональных учреждениях здравоохранения. Им предоставляют жильё из специализированного жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов, предоставление социальной выплаты на покупку жилья, возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам, дополнительные денежные выплаты и единовременные компенсации. Меры соцподдержки каждый месяц получают более 8 тыс. медицинских работников.

В 2019 году единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 32 врача (по 1 млн. руб.) и 26 средних медицинских работника (в размере 500 тыс. руб.), которые переехали в село для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU