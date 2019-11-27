2019-11-27T18:24:20+03:00
Общество

В Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработников

Задачи укомплектования кадрами медучреждений лежат в основе регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработниковВ Тюменской области реализуется система наставничества для начинающих молодых медработниковФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Более 700 студентов и 72 ординатора составляет численность обучающихся по целевому набору для медицинских организаций Тюменской области. Задачи укомплектования кадрами медучреждений лежат в основе регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ведущих механизмом устранения кадрового дисбаланса и закрепления на селе кадров сегодня является целевое обучение, которое проводится в Тюменском государственном медицинском университете Минздрава России.

Чтобы специалисты в медицинских организациях на селе закрепились на рабочем месте, в Тюменской области реализуется система наставничества. За каждым прибывшим специалистом закрепляется наставник, который помогает молодому специалисту пройти эффективную и максимально комфортную адаптацию на новом рабочем месте. Сегодня за 668 молодыми специалистами закреплено 526 наставников.

Кроме того, в регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленный на привлечение и закрепление медработников в региональных учреждениях здравоохранения. Им предоставляют жильё из специализированного жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов, предоставление социальной выплаты на покупку жилья, возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам, дополнительные денежные выплаты и единовременные компенсации. Меры соцподдержки каждый месяц получают более 8 тыс. медицинских работников.

В 2019 году единовременные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили 32 врача (по 1 млн. руб.) и 26 средних медицинских работника (в размере 500 тыс. руб.), которые переехали в село для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеров
В Тюменской области увеличилось количество высокотехнологичных операций, позволяющих сохранить пациенту глаз
В Тюменской области в 2020 году планируют построить первый дом по BIM-технологии
В тобольской больнице появились весы для взвешивания пациентов в колясках и многофункциональные кресла
Молодым семьям Тюменской области предоставляют субсидии на покупку жилья
В Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсонала
Скоморохи и гармонист пригласили тюменцев на туристический фестиваль «Открой свою Сибирь»
В Тюменской области рак лечат при помощи уникальной методики
Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»
Более 300 жителей Тюменской области надумали открыть своё дело
Сплошная проверка, свалка убитых животных и смерть от укола: публикуем главные новости Тюмени 27 ноября 2019