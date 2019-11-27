2019-11-27T18:12:52+03:00
Здоровье

В Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсонала

В регионе продолжается реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсоналаВ Тюменской области растёт число врачей и среднего медперсонала
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В Тюменской области продолжается реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, к 2023 году укомплектованность врачами, которые оказывают медицинскую помощь амбулаторно, должна быть обеспечена на 100%. Среднего персонала – к 2022 году.

На реализацию этой программы из бюджета Тюменской области направят более 278 миллионов рублей за шесть лет (до 2024 года). По сравнению с 2011 годом количество врачей всех специальностей в государственных органах увеличилось в 2019 году на 38%. Восемь лет назад было 4502 врача, сегодня – 6128 врачей. В этом году количество средних медицинских работников в учреждениях составило ровно 13400 человек, в 2011 – на 13% меньше (11843 человека). Среди самых востребованных направлений первичного звена: количество терапевтов участковых выросло на 78% (в 2011 году – 328, в 2019 – 585), а педиатров участковых – на 62% (в 2011 – 253, в 2018 – 411 человек).

Два из трех целевых показателей по обеспечению населения врачами и средним медперсоналом, оказывающими медицинскую помощь амбулаторно, на 2019 год были достигнуты уже к концу лета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в «Областной клинической больнице №1» внедряют уникальные технологии для лечения онкологических заболеваний. Борьба с раком входит в задачи одноимённого регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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