В Тюменской области рак лечат при помощи уникальной методики

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-27T17:39:41+03:00

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В «Областной клинической больнице №1» внедряют уникальные технологии для лечения онкологических заболеваний. Борьба с раком входит в задачи одноимённого регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, самым распространённым видом рака во всём мире относится рак лёгких, и новые методики увеличивают шансы на успешный исход лечения.

К уникальным технологиям относится расширенная малоинвазивная медиастинальная лимфодиссекция через шейный доступ, или попросту операция «VALMA». Такие хирургические вмешательства при раке лёгкого и опухоли средостения выполняют только в пяти российских клиниках, в том числе и в тюменской ОКБ№1.

Сегодня VAMLA – самая радикальная, но в то же время самая щадящая форма хирургического вмешательства. Суть операции заключается в том, что хирург через небольшой разрез на шее удаляет новообразования и участок лимфатической системы, чтобы предотвратить распространение метастаз. Высокое качество операции достигается благодаря применению видеооборудования, а благодаря малоинвазивному способу травма от операции и болевой синдром гораздо ниже. Пациенты максимально быстро возвращаются к обычной жизни. Таких в ОКБ№1 уже более 50 человек.

Проведение VALMA стало возможным благодаря развитию специалистов отделения торакальной хирургии, наличию высокотехнологичного видеооборудования и высококлассно анестезиолого-рениматологической службе.

ИСТОЧНИК KP.RU