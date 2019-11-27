2019-11-27T16:49:36+03:00
Экономика

Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»

Образовательный тренинг пройдёт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»Для начинающих и действующих бизнесменов в Тюменской области стартует «Школа предпринимательства»
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Действующих предпринимателей Тюменской области, которые хотят развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, приглашают принять участие в «Школе предпринимательства». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие стартует 4 декабря в Технопарке, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа «Школы предпринимательства» включает наиболее актуальные для предпринимателей темы, которые нацелены на усиление навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса. Курс разработан Корпорацией МСП – федеральным институтом развития малого и среднего предпринимательства – вместе с российскими общественными организациями и вузами, которые ведут деятельность в области поддержки предпринимательства. Организатором обучения в нашем регионе выступает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В программе представлены инструменты, которые помогут предпринимателям помочь оптимизировать их деятельность, а также проанализировать и выявить отклонения в используемых методах ведения бизнеса. Участники тренинга познакомятся с инструментами анализа бизнеса, основами бухгалтерского учёта, финансового планирования и управления предприятием, и узнают о подходах к управлению человеческими ресурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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