Более 300 жителей Тюменской области надумали открыть своё дело

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-27T16:39:07+03:00

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Обучающий интенсив «Открой своё дело» состоялся на прошлой неделе в Тюменском технопарке, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, преимущество проекта, который реализуется с августа 2019, в сильной команде спикеров.

Советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева рассказала о том, какой бизнес лучше открыть в Тюмени и что для этого необходимо сделать, а также дала индивидуальные консультации в менторской гостиной. Серийный предприниматель Дмитрий Нагибин поведал о том, как от идеи дойти до серийного предпринимательства. Руководитель детского развивающего центра «Ступеньки» Марина Бакулина рассказала, как пройти путь от самозанятости к командным действиям, а совладелец компании GeneralMarketing Владимир Паденко дал мастер-класс на тему «Маркетинг и продажи без стыда».

Проект предлагает участникам бесплатно получить пошаговый алгоритм по открытию своего дела, пройти комплексную подготовку «от идеи до бизнеса» за два дня вместе с успешными тюменскими предпринимателями и продолжить свой рост в экосистеме развития предпринимательства («Сфера развития», «Краш-тест бизнеса», «Ярмарка инвестиций», Businessfamily и т.д.).

Отметим, что мероприятие посетили более 300 человек, в числе которых: школьники, студенты, будущие и действующие предприниматели, а также люди, которые работают в найме. Финал проекта состоится 23 декабря в 19 часов в ДК «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU