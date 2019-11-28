Погода на 28 ноября в Тюмени: без осадков

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-28T05:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -6, днем – минус 4, 5 граудсов. Вечером станет прохладней на один градус. В этот день будет дуть юго-западный, переходящий в западный, 3-5 метра в секунду.

28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Еще говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» – стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода – мокрый май.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU