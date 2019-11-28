СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-28T05:40:24+03:00

На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе автобазы по улице 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной, в районе ТЦ «Премьер» по улице 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц Холодильной и Малыгина, а также в районе школы №5 по улице Холодильной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU