На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 28 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе автобазы по улице 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной, в районе ТЦ «Премьер» по улице 50 лет ВЛКСМ, на пересечении улиц Холодильной и Малыгина, а также в районе школы №5 по улице Холодильной.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
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ИСТОЧНИК KP.RU