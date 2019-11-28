В Тюмени удлинят 80-й маршрут
В Тюмени изменится схема движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №80. Теперь он будет заезжать еще на две остановки.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», в Тюмени 7 декабря в схему движения 80-го маршрута, которые следует от микрорайона «Лесной» до улицы Лесной в деревне Падерина, включаются промежуточные остановочные пункты «ДК Строитель» (в прямом и обратном направлении) и «Велес (поселок Московский)».
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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ИСТОЧНИК KP.RU