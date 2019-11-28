В Тобольске работник железной дороги подделал удостоверение, чтобы сменить профессию

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-28T07:00:19+03:00

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В Тюмени рассмотрено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Тобольска. Мужчину обвиняют в использовании заведомо подложного документа.

– В марте прошлого года подсудимый решил приобрести удостоверение стропальщика без прохождения обучения. В то время он работал в производственном участке погрузочно-разгрузочных работ станции Тобольск в качестве докер-механизатора. Мужчина увидел на остановке объявление о нужном ему документе и позже за две тысячи рублей приобрел у неизвестного подложный документ, который предоставил работодателю, – рассказали в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

В суде тоболяк полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что послужило смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU