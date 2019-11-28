2019-11-28T07:39:18+03:00
Общество

Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан

Специалисты примут местных жителей в порядке живой очереди
Вадим Бегун
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Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан. Фото - управление Росреестра по Тюменской области.Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан. Фото - управление Росреестра по Тюменской области.
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Управление Росреестра по Тюменской области примет местных жителей. Акция, приуроченная к Общероссийскому дню приема граждан, пройдет 12 декабря с 12.00 до 20.00.

По информации ведомства, для того, чтобы попасть к специалистам, нужно взять с собой паспорт. Прием граждан будет проводиться по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Луначарского, 42; с. Викулово, ул. К. Маркса, 32; р.п. Голышманово, ул. Вокзальная, 46; г. Заводоуковск, ул. Революционная, 105; с. Исетское, ул. Свердлова, 4, помещение 1; г. Ишим, ул. Луначарского, 46, строение 22; с. Нижняя Тавда, ул. Ленина, 34; с. Омутинское, ул. Первомайская, 84; г. Тобольск, 10 мкр., 27; с. Уват, ул. Иртышская, 19; г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 17/5; с. Ярково, ул. Новая, 2/4.

– Сотрудники разъяснят вопросы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав, порядка предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости, определения кадастровой стоимости, а также получения услуг в электронном виде, – рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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