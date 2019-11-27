Сплошная проверка, свалка убитых животных и смерть от укола: публикуем главные новости Тюмени 27 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-27T16:07:06+03:00

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1. В Тюмени сегодня утром на Профсоюзном мосту прошла сплошная проверка водителей местными автоинспекторами. В результате этого с самого утра здесь образовалась огромная пробка.

Однако все было не зря: сотрудники ГИБДД выявили 28 нарушений. Так, был остановлен один пьяный водитель, другой тюменец управлял автобусом без прав.

В Тюмени прошла сплошная проверка водителей. Фото - "ЧС Тюмень".

2. В Тюменской области обнаружена несанкционированная свалка отходов мясного производства. В лесу вблизи деревни Бегитино Вагайского района на площади 0,3 гектара были свалены в кучу головы, шкуры, внутренности и конечности сельскохозяйственных животных.

Нарушителя зафиксировала фотоловушка. Позже по номерам автомобиля сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя, ему грозит штраф.

В Тюменской области обнаружили свалку убитых животных. Фото - департамент лесного комплекса региона.

3. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего врача мануальной терапии одного из частных медицинских центров города. Женщина обратилась к врачу с болями в шее, этот выбор стал для нее роковым.

После похода к терапевту тюменку отвезли в больницу, где она скончалась от отека мозга через несколько дней после госпитализации.

4. В Тюмени мужчина повредил битой автомобиль, который припарковался у крыльца магазина. Правда, биту он отобрал у самого хозяина транспорта.

Полицейские задержали 37-летнего прохожего. По статье «Повреждение чужого имущество» возбуждено уголовное дело.

5. В Тюмени у новостроек по улице Парада Победы появится тротуар. Сейчас же местным жителям приходится ходить буквально под колесами автомобилей, каждый раз рискуя своей жизнью.

Проблемой занялся Александр Моор. Он пообещал решить вопрос к 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU