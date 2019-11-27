Александр Моор поручил построить тротуар у опасной дороги в тюменском Мысу
В Тюмени у новостроек по улице Парада Победы появится тротуар. Сейчас же местным жителям приходится ходить буквально под колесами автомобилей, каждый раз рискуя своей жизнью.
– До 31 декабря этого года разработаем проект обустройства тротуара по улице Парада Победы. После того, как составим проектную документацию, определим объем и стоимость строительных работ. Тротуар появится до 1 сентября 2020 года, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей страничке в социальной сети.
Ранее корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» уже писал о сложившейся ситуации, в которую попали жители новостроек «Зеленый мыс» и «Финский залив». Добираться до остановки и школы взрослым и детям, живущим в этих домах, очень проблематично. Дело в том, что здесь отсутствует тротуар. Альтернативная дорога – через лес – не устраивает местных жителей, ведь там они часто замечали наркоманов. К тому же, по лесу ходят бродячие собаки, которые также являются большой проблемой этого района Тюмени.
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ИСТОЧНИК KP.RU