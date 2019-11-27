2019-11-27T15:42:44+03:00
Происшествия

Мужчину госпитализировали после пожара в частном доме в Заводоуковске

Огонь уничтожил также два автомобиля
Вадим Бегун
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Тюменца увезли в больницу после пожара в доме. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменца увезли в больницу после пожара в доме. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Заводоуковске сегодня горел частный дом. В результате пожара местный житель был госпитализирован в больницу.

– Вызов по поводу разгоревшегося пожара в летней кухне и гараже поступил в 00.39. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 4 минуты. На момент прибытия открыто горели надворные строения размерами 12 на 11 метров. В 00.50 пожар был локализован, полностью потушить его удалось только 03.25, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что огонь уничтожил два автомобиля: «ВАЗ 2110» и «Шевроле Лачетти». Кроме того, он повредил помещение гаража и летней кухни на общей площади 90 квадратных метров. В результате пожара пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали в лечебное учреждение города.

Спасен соседний жилой дом на сумму миллион рублей. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Ущерб, причиненный огнем, сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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