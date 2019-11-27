2019-11-27T14:28:34+03:00
Общество

В Тюмени водитель без прав управлял автобусом

Правда, пассажиров мужчина не перевозил
Вадим Бегун
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В Тюмени водитель управлял автобусом без водительского удостоверения. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени водитель управлял автобусом без водительского удостоверения. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 27 ноября, утром автоинспекторы устроили широкомасштабную проверку водителей. У пересечения улиц Алебашевской и Дружбы ГИББД выявило 28 нарушений, всего проверено более двухсот машин.

– У водителя автомобиля «Киа» присутствовали признаки опьянения. При прохождении им освидетельствования показания алкотестера составили 0,18 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16. У водителя автобуса не было водительского удостоверения. Оказалось, что ранее он был лишен прав. Выяснилось, что транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю, автобус не перевозил пассажиров, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что у тринадцати водителей не была застрахованной автогражданская ответственность. Одни из основных нарушений: тонировка, управление авто без регистрационных знаков, неправильная перевозка детей и не пристегнутые ремни.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в сплошная проверка водителей местными автоинспекторами помешала тюменцам вовремя попасть на работу. В результате рейда с самого утра на Профсоюзном мосту образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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