Тюменец побил битой машину, припаркованную у крыльца

СЕГОДНЯ 13:04 2019-11-27T13:04:04+03:00

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В тюменскую полицию позвонил владел автомобиля. Мужчина рассказал, что его машину повредил неизвестный, который стал с ним конфликтовать.

Оказалось, что к инциденту привел конфликт, который начался между двумя мужчинами около продуктового магазина.

– Потерпевший припарковал свою машину у крыльца, что возмутило прохожего. Разозлившись, владелец авто достал биту, однако второй тюменец выхватил ее у него из рук и ударил по стеклу транспорта, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве сообщили, что повреждение, нанесенной машине, собственник оценил в 14 тысяч рублей. Полицейские задержали 37-летнего прохожего. По статье «Повреждение чужого имущество» возбуждено уголовное дело. Теперь тюменцу грозит до двух лет лишения свободы, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU