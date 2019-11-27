В Тюмени пожилого терапевта судят за смерть пациентки

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-27T12:03:17+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 76-летнего врача мануальной терапии одного из частных медицинских центров города. Женщина обратилась к врачу с болями в шее, этот выбор стал для нее роковым.

– 53-летняя тюменка пошла на прием с жалобами на боли в шее. Терапевт поставил пациентке диагноз "остеохондроз позвоночника" без проведения лабораторных исследований. Врач провел смесью блокаду на уровне одного из шейных позвонков. На следующий день женщина снова обратилась к доктору – боли не ушли. Мануальный терапевт вновь произвел блокаду, однако игла попала в пространство спинного мозга, туда проник вводимый препарат, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По информации ведомства, после манипуляций у пациентки возник высокий спинальный блок, ее доставили в горбольницу, где она скончалась спустя несколько дней от отека головного мозга. В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело скоро передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU