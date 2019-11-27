На площадке форума «Сибирь-Урал» презентуют туристские объекты Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-27T11:29:47+03:00

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Туристский форсайт-форум «Сибирь-Урал» состоится в тюменском Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 29 ноября. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, главная заявленная тема – «Туризм – экономика впечатлений». В рамках темы будут рассмотрены актуальные вопросы развития отрасли.

В том числе: повышение эффективности работы туристской отрасли, взаимодействие и формирование межрегиональных связей; роль крупных предприятий в развитии масштабных туристических проектов, российский и международный опыт, механизмы взаимодействия туристской отрасли, власти и крупного бизнеса; формирование бренда и проведение событийных мероприятий как драйвер развития внутреннего и въездного туризма на примере успешных кейсов.

На площадке форума также презентуют туристские объекты Тюменской области, в рамках которой можно получить выгодные предложения и договориться о партнёрстве. Зарегистрироваться на Форум можно на сайте VisitTyumen.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 30 ноября, пройдет туристический фестиваль «Открой свою Сибирь». Местным жителям представят более ста предложений туристической отрасли. По информации организаторов, каждый желающий, кто придет в музей имени Словцова в этот день с 12.00 до 17.00, сможет узнать о выставках, концертах, фестивалях, гастрономических предложениях и отдыхе в санаториях.

ИСТОЧНИК KP.RU