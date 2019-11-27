Без признаков жизни: в Тюмени пожилой мужчина несколько часов просидел на остановке

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-27T11:05:57+03:00

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В Тюмени пожилой мужчина более трех часов просидел на остановке. Его судьбой заинтересовалась прохожая. Женщина растолкала пенсионера и уехала по своим делам.

«Вчера подошла на остановку ПМК8 и увидела: сидит мужчина, голова опущена, лица не видно. Я обратила внимание, что рядом лежит трость. Мимо проходила женщина, я попросила ее постоять рядом, пока посмотрю, что с мужчиной. Однако она, как и другой мужчина, лишь отмахнулась», – пишет Лидия Картазаева в социальных сетях.

По словам тюменки, ей удалось расшевелить пожилого человека, сидящего практически без признаков жизни. Мужчина был пьян и уже замерзал. Далее женщина пишет, что на обратном пути (спустя три часа) она вновь увидела его, так же сидящим на остановке.

– Перед тем как набирать на сотовом телефоне номер 103, поинтересуйтесь у человека, которому, по вашему мнению, плохо, нужен ли вызов бригады скорой. Если человек отказывается от медицинской помощи, но вы беспокоитесь за него, проконсультируйтесь с врачом скорой помощи по телефону: 50-99-00, 8922-264-33-67, круглосуточно, – подсказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

По информации ведомства, в Тюмени можно переночевать на Коммунистической, 70. Там находится приют и теплая палатка, куда пускают всех нуждающихся. Отвезти замерзающего человека туда помогут специалисты специальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU