2019-11-27T10:45:40+03:00
Общество

Тюменские пенсионеры снимают видео на тему одиночества пожилых людей

Близится финал креативного проекта «MediaLab 55+», который реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Областной геронтологический центрФото: Областной геронтологический центр
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В Тюменской области близится к финалу креативный проект «MediaLab 55+», который реализуется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Проект соответствует направлениям развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, на последнем этапе творческие пожилые люди приступают к съёмке социальных видеороликов.

Пенсионеры делают первые пробы пера и получают необходимые навыки создания медиаконтента. Изобретательные участники уже занялись выполнением итогового задания проекта и даже могут похвалиться готовым социальным роликам. Пенсионеры 55+ почувствовали себя в роли сценаристов, героев и участников съёмочной группы. Главная идея видеоленты – актуальная тема одиночества пожилых людей.

На следующей неделе профессиональные преподаватели продакшн-студий будут смотреть любительские кадры, дадут начинающим специалистам рекомендации и помогут смонтировать кадры в единое целое. Лучшие ролики новоявленных журналистов разместят на YouTube, на собственном канале проекта «MediaLab 55+».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», проект реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение» и является победителем конкурса социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» Благотворительного фонда «Хорошие истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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