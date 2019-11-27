2019-11-27T10:39:54+03:00
Общество

Головы, шкуры и внутренности: в Тюменской области обнаружили свалку убитых животных

Поймать нарушителя удалось с помощью фотоловушки
Вадим Бегун
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Тюменец устроил свалку убитых животных в лесу. Фото - департамент лесного комплекса Тюменской области.Тюменец устроил свалку убитых животных в лесу. Фото - департамент лесного комплекса Тюменской области.
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В Тюменской области обнаружена несанкционированная свалка отходов мясного производства. В лесу вблизи деревни Бегитино Вагайского района на площади 0,3 гектара были свалены в кучу головы, шкуры, внутренности и конечности сельскохозяйственных животных

Как оказалось, нарушителя зафиксировала фотоловушка. Позже по номерам автомобиля сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя.

– В день обнаружения свалки в его адрес было направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. Гражданин не стал отрицать свою вину. За свалку отходов он понесет административную ответственность. Кроме того, мужчина обязан утилизировать отходы с территории леса до 11 декабря, – рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за загрязнение лесов отходами производства и потребления на граждан налагается административный штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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