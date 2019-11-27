2019-11-27T10:14:39+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину

Ребенок ушиб колено
Вадим Бегун
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В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину. Фото - pixabay.com.В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 26 ноября, в дорожных авариях пострадали два пешехода. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

– 36-летняя женщина получила травму головы. В 18.35 на улице 30 лет Победы напротив дома №142 ее сбил автомобиль «Хендай Акцент», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили об еще одном дорожном инциденте, произошедшем вчера. Так, в 19.30 на улице Суходольской в районе дома №16 водитель «Киа» сбил 12-летнюю девочку. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавшая ушибла голень.

Кроме того, вчера произошла авария на улице Алебашевской. Здесь автомобиль «Киа» въехал в стоящий грузовик «Скания» с полуприцепом. Травмы получили водитель корейской иномарки и его пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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