В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-27T10:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 26 ноября, в дорожных авариях пострадали два пешехода. К счастью, обошлось без смертельных случаев.

– 36-летняя женщина получила травму головы. В 18.35 на улице 30 лет Победы напротив дома №142 ее сбил автомобиль «Хендай Акцент», – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили об еще одном дорожном инциденте, произошедшем вчера. Так, в 19.30 на улице Суходольской в районе дома №16 водитель «Киа» сбил 12-летнюю девочку. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавшая ушибла голень.

Кроме того, вчера произошла авария на улице Алебашевской. Здесь автомобиль «Киа» въехал в стоящий грузовик «Скания» с полуприцепом. Травмы получили водитель корейской иномарки и его пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU