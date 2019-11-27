Тобольского полицейского обвиняют в растрате казенного имущества

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-27T09:49:02+03:00

По одной из версий, майор якобы подрабатывал на служебном автомобиле

Изменить размер текста: A A

В Тобольске полицейские выявили нарушения в работе своего коллеги. В настоящее время проводится проверка.

Историю о начальнике межрайонного экспертного отдела Тобольска, майора полиции Марате Муратове написал в социальной сети автор, представившийся Петром Ершовым. По его словам, мужчина совершил хищение имущества отдела, которым он руководил.

«Были выявлены многочисленные факты использования служебного автомобиля и топливной карты в личных целях, в том числе перевозка граждан по BlaBlaCar. Часть имущества Муратовым было возвращено во время проведения проверки. Решается вопрос о возбуждении в отношении майора полиции уголовного дела», – сообщает автор поста.

В полиции подтвердили информацию, опубликованную на страницах социальной сети.

– Сотрудниками собственной безопасности действительно выявлены нарушения в ходе служебной проверки, – сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Светлана Новик, добавив, что по ее результатам будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU