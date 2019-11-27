2019-11-27T09:29:21+03:00
Здоровье

Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой

На его долю приходится 70,4% случаев, против 60% в прошлом году
Кира Санникова
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Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой.Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой.Фото: Кира Санникова
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За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области обследовано на ВИЧ-инфекцию 386 399 человек, что на 10,2% больше, чем в прошлом году за то же время. Об этом на пресс-конференции, посвященной всемирному дню борьбы со СПИДом, рассказал главный врач ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Романов.

По состоянию на 1 ноября в регионе кумулятивно зарегистрировано 24693 случая ВИЧ-инфекции. В этом году в области зарегистрировано 1324 случая ВИЧ-инфекции. Темпы прироста снижаются – меньше на 9,3%.

- Основным путем передачи заболевания все чаще становится половой. На его долю приходится 70,4% случаев. В 2018 году эта цифра составляла еще 60%, - пояснил Владимир Романов.

По его словам, что среди взрослого населения наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 30 до 39 лет. Значительно выросло количество случаев выявления у людей старше 50 лет.

Напомним, 1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. В Тюменской области в этот день завершится Месяц профилактики и борьбы со СПИД большим профилактическим мероприятием. Оно пройдет в ТРЦ «Сити-Молл» с 11 до 16 часов. В рамках акции каждый желающий сможет не только пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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