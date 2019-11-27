Очередной рейд тюменских судебных приставов по должникам закончился потасовкой

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-27T09:21:13+03:00

Тюменцы не желали расставаться с арестованными авто и устроили драку. Фото - УФССП по Тюменской области.

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В Тюмени очередной рейд судебных приставов, который состоялся в частном секторе Заречной части города, закончился потасовкой. Слишком буйных тюменцев отвезли в полицию.

– За 65 исполнительных производств в счет погашения долгов были арестованы две автомашины «Лада» 14 модели, «Тойота Камри» и «Приора». Нарушители правил дорожного движения не желали добровольно расставаться с автомобилями. В итоге за потасовку несколько человек были доставлены в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что как только эвакуатор увез арестованный транспорт, собственники всего за пару часов нашли нужную сумму для оплаты штрафов. Перевод средств был произведен на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU