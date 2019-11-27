Очередной рейд тюменских судебных приставов по должникам закончился потасовкой
В Тюмени очередной рейд судебных приставов, который состоялся в частном секторе Заречной части города, закончился потасовкой. Слишком буйных тюменцев отвезли в полицию.
– За 65 исполнительных производств в счет погашения долгов были арестованы две автомашины «Лада» 14 модели, «Тойота Камри» и «Приора». Нарушители правил дорожного движения не желали добровольно расставаться с автомобилями. В итоге за потасовку несколько человек были доставлены в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве также отметили, что как только эвакуатор увез арестованный транспорт, собственники всего за пару часов нашли нужную сумму для оплаты штрафов. Перевод средств был произведен на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU