Более ста ледовых площадок зальют в Тюмени зимой

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-27T12:30:21+03:00

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В Тюмени предстоящей зимой зальют более ста ледовых площадок. В связи с этим местным жителям решили напомнить о мерах безопасности при массовом катании на льду.

– При изменении температуры воздуха толщина и плотность ледяного покрова могут меняться, поэтому на таких объектах необходимо оборудовать спасательные посты. На Южном пруду такого поста нет, именно поэтому было принято решение заливать каток на спортивной площадке неподалеку, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Прошлой зимой здесь дети с помощью инструктора по спорту обучались правильно шнуровать коньки, вставать на лед и делать на нем первые шаги. Все желающие могли воспользоваться катком в любое время.

Виды спортивных активностей и расписание работы инструктора, закрепленного за вашим домом, можно узнать на портале «Тюмень – наш дом» (необходимо ввести свой адрес).

ИСТОЧНИК KP.RU