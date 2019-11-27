Тюмень заняла 12 место в рейтинге по шаговой доступности магазинов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-27T08:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюмень – на двенадцатой строчке в рейтинге по шаговой доступности магазинов. Она совсем немного отстала от города-лидера по этому показателю – Кудрово (Ленинградская область).

8,9 – именно такой балл из десяти заработал областной центр. К слову, жители Кудрово, которые считают, что магазины в их городе наиболее доступны, довольствуются 9,3 баллами. За этим городом в Ленинградской области идет Северск, Ейск, Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов, Долгопрудный и Миасс.

– Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности, – поясняют специалисты Domofond.ru, которые проводил опрос.

По информации портала, средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками – 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU