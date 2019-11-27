2019-11-27T08:56:54+03:00
Общество

Тюмень заняла 12 место в рейтинге по шаговой доступности магазинов

Правда, так считают сами жители областного центра
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы довольны шаговой доступностью магазинов.Тюменцы довольны шаговой доступностью магазинов.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюмень – на двенадцатой строчке в рейтинге по шаговой доступности магазинов. Она совсем немного отстала от города-лидера по этому показателю – Кудрово (Ленинградская область).

8,9 – именно такой балл из десяти заработал областной центр. К слову, жители Кудрово, которые считают, что магазины в их городе наиболее доступны, довольствуются 9,3 баллами. За этим городом в Ленинградской области идет Северск, Ейск, Жуковский, Новочебоксарск, Калининград, Сургут, Набережные Челны, Глазов, Долгопрудный и Миасс.

– Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности, – поясняют специалисты Domofond.ru, которые проводил опрос.

По информации портала, средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками – 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину
Тобольского полицейского обвиняют в растрате казенного имущества
Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой
Очередной рейд тюменских судебных приставов по должникам закончился потасовкой
В Тюменской области льготникам возмещают расходы на оплату за вывоз мусора
Тюменцы стояли в огромной пробке на Профсоюзном мосту из-за рейда ГИБДД
Тюменская область – в тройке лидеров медиарейтинга по реализации национальных проектов
В Ялуторовске женщина прописала семь человек в разваливающийся дом
Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам
Тюменскому маршруту №36 добавят одну остановку
На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 ноября в Тюмени: станет еще теплей
Внимание, конкурс: жителям региона предлагают поучаствовать в «Фотоистории Тюменской области»
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
Матершинник в автобусе, деньги за отмененный концерт и приговор убийце родственников: публикуем главные новости Тюмени 26 ноября 2019
Тоболяка избили и ограбили на выходе из бара
На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП
В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса
Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы
Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»