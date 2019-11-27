2019-11-27T08:38:51+03:00
Общество

В Тюменской области льготникам возмещают расходы на оплату за вывоз мусора

Стоимость могут возместить частично или полностью
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области льготникам возмещают расходы на оплату за вывоз мусораВ Тюменской области льготникам возмещают расходы на оплату за вывоз мусораФото: pixabay.com
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Более 20 категориям граждан Тюменской области могут частично или полностью возместить расходы на оплату коммунальной услуги по обращению с отходами. Узнать, имеете ли вы право на получение субсидии и оформить документы можно лично, через законного представителя в учреждениях соцобслуживания населения по месту жительства, на портале госуслуг или в любом центре «Мои документы».

К льготным категориям граждан относятся участники Великой Отечественной войны и члены их семей, ветераны боевых действий; люди, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за техногенных катастроф; герои и ветераны труда, члены семьи инвалида, многодетные семьи, у которых среднедушевой доход не выше величины прожиточного минимума и другие.

Также на помогают в оплате коммунальных услуг органы муниципальной власти. Субсидии предоставляются в том случае, если расходы на оплату, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22%. По словам первого заместителя руководителя «Тюменского экологического объединения» Светланы Петренко, при получении льготы гражданам не нужно уведомлять регионального оператора.

- Перечисления осуществляются адресно в форме предварительной выплаты, - отметила Светлана Петренко.

Кстати, региональным и федеральным законодательством, муниципальными актами предусмотрены ситуации, когда гражданам могут отказать в получении льгот или приостановить выплату. Основанием для этого могут стать долги за оплату услуг ЖКХ. Чтобы льготы начислялись и выплачивались в срок и полностью, нужно своевременно оплачивать счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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