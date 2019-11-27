Тюменская область – в тройке лидеров медиарейтинга по реализации национальных проектов

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-27T08:18:24+03:00

По упоминаемости в СМИ регион обогнал даже Москву

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Тюменская область заняла третье место в рейтинге компании «Медиалогия» по упоминаемости субъектов РФ в СМИ в контексте майских указов президента. Наш регион обогнал Москву, но чуть-чуть уступил Краснодарскому краю и Свердловской области.

«Бронзу» Тюменскую область получила в связи с реализуемыми в Тюменской области национальными проектами. Основными информационными поводами октября стали: виртуальные концерты, которые открылись в рамках нацпроекта «Культура», повышение показателей программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в четыре раза и фестиваль профессий по ранней профориентации школьников «Билет в Будущее».

Напомним, в Тюменской области реализуется 11 национальных проектов: «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU