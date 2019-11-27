СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-27T07:42:22+03:00

В Ялуторовске женщина прописала семь человек в разваливающийся дом. Фото: Ольга Крыльцова

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В Ялуторовске выявлены факты фиктивной постановки на учет граждан. Местная жительница прописывала желающих в разваливающийся дом.

– 32-летняя жительница Ялуторовского района в течение нескольких месяцев прописала в своем доме, который, как выяснилось, непригоден для проживания, семь граждан Российской Федерации. Молодая женщина, зная, что никто там проживать не будет, все равно обращалась в МФЦ с пакетом документов, на основании которых граждан регистрировали по месту жительства и по месту пребывания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ялуторовчанки было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно инкриминируемой ей статьи – лишение свободы на срок до трех лет. Также стало известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

ИСТОЧНИК KP.RU