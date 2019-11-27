2019-11-27T07:42:22+03:00
Общество

В Ялуторовске женщина прописала семь человек в разваливающийся дом

Местная жительница нарушала миграционное законодательство несколько месяцев
Вадим Бегун
Поделиться:
В Ялуторовске женщина прописала семь человек в разваливающийся дом.В Ялуторовске женщина прописала семь человек в разваливающийся дом.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Ялуторовске выявлены факты фиктивной постановки на учет граждан. Местная жительница прописывала желающих в разваливающийся дом.

– 32-летняя жительница Ялуторовского района в течение нескольких месяцев прописала в своем доме, который, как выяснилось, непригоден для проживания, семь граждан Российской Федерации. Молодая женщина, зная, что никто там проживать не будет, все равно обращалась в МФЦ с пакетом документов, на основании которых граждан регистрировали по месту жительства и по месту пребывания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ялуторовчанки было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание согласно инкриминируемой ей статьи – лишение свободы на срок до трех лет. Также стало известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тобольского полицейского обвиняют в растрате казенного имущества
Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой
Очередной рейд тюменских судебных приставов по должникам закончился потасовкой
Тюмень заняла 12 место в рейтинге по шаговой доступности магазинов
В Тюменской области льготникам возмещают расходы на оплату за вывоз мусора
Тюменцы стояли в огромной пробке на Профсоюзном мосту из-за рейда ГИБДД
Тюменская область – в тройке лидеров медиарейтинга по реализации национальных проектов
Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам
Тюменскому маршруту №36 добавят одну остановку
На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры
Погода на 27 ноября в Тюмени: станет еще теплей
Внимание, конкурс: жителям региона предлагают поучаствовать в «Фотоистории Тюменской области»
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
Матершинник в автобусе, деньги за отмененный концерт и приговор убийце родственников: публикуем главные новости Тюмени 26 ноября 2019
Тоболяка избили и ограбили на выходе из бара
На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП
В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса
Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы
Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»