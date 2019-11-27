2019-11-27T06:59:55+03:00
Происшествия

Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам

За умышленное повреждение чужого имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В ярковскую полицию поступила информация о возгорании автомобиля «УАЗ-3909» в деревне Тараканова. Позже выяснилось, что таким образом местный житель решил отомстить вахтовикам, в чьем распоряжении находилась машина, за приставания к женщинам.

– Авто принадлежит жителю села Новотроицкое Нижнетавдинского района. Он сдал машину железнодорожной компании в аренду, на ней передвигались работники организации. Позже выяснилось, что транспорт подожгли. Стражи порядка задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 56-летнего подозреваемого, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские выяснили, что житель Тараканова затаил обиду на приезжих вахтовиков, якобы они приставали к местным женщинам. Ночью он облил бензином салон УАЗа и поджег его. Сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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