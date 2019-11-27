Тюменскому маршруту №36 добавят одну остановку

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-27T06:20:38+03:00

Нововведение вступит в силу с 30 ноября

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №36, который следует от Центрального рынка до садового общества «Лаванда». Это произойдет с 30 ноября.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», в схему включат промежуточный остановочный пункт «улица Армизонская». Остановка «улица Семена Шахлина» (по направлению движения в сторону улицы Любимой), наоборот, исключается.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU