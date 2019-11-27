Тюменскому маршруту №36 добавят одну остановку
В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №36, который следует от Центрального рынка до садового общества «Лаванда». Это произойдет с 30 ноября.
По информации МКУ «Тюменьгортранс», в схему включат промежуточный остановочный пункт «улица Армизонская». Остановка «улица Семена Шахлина» (по направлению движения в сторону улицы Любимой), наоборот, исключается.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU