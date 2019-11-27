2019-11-27T05:40:43+03:00
Общество

На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 27 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.30 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома №56 по улице Пермякова, на пересечении улиц Пермякова и Широтной, на пересечении Широтной и Николая Федорова, а также в районе дома №17 по улице Николая Федорова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец сжег машину вахтовиков, которые приставали к женщинам
Тюменскому маршруту №36 добавят одну остановку
Погода на 27 ноября в Тюмени: станет еще теплей
Внимание, конкурс: жителям региона предлагают поучаствовать в «Фотоистории Тюменской области»
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
Матершинник в автобусе, деньги за отмененный концерт и приговор убийце родственников: публикуем главные новости Тюмени 26 ноября 2019
Тоболяка избили и ограбили на выходе из бара
На перекрестке улиц Республики и Холодильной в Тюмени произошло коммунальное ЧП
В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса
Почти 150 пропавших человек отыскали тюменские полицейские с начала года
Горячую линию по вопросам ВИЧ-инфекции запустил тюменский Роспотребнадзор
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт финской рок-дивы
Департамент здравоохранения Тюменской области запустил проект «Буду главным»