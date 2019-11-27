На улице Пермякова в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 27 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.30 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома №56 по улице Пермякова, на пересечении улиц Пермякова и Широтной, на пересечении Широтной и Николая Федорова, а также в районе дома №17 по улице Николая Федорова.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU