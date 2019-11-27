2019-11-27T05:00:44+03:00
Общество

Погода на 27 ноября в Тюмени: станет еще теплей

Сегодня будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени будет довольно тепло.В Тюмени будет довольно тепло.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 27 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -10, -12, днем – минус 9. Вечером станет прохладней на один градус. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в западный, 1-4 метра в секунду.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа – к урожаю овса, дождь – пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым «соседям»: «На Филиппа ворона каркнет – к оттепели».

ИСТОЧНИК KP.RU

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