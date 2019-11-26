Внимание, конкурс: жителям региона предлагают поучаствовать в «Фотоистории Тюменской области»

СЕГОДНЯ 21:04 2019-11-26T21:04:56+03:00

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Организаторы конкурса «Фотоистория Тюменской области» предлагают сделать подарок к 75-летию региона – фотолетопись большой Тюменской области. Проект уже поддержали 30 городов и районов региона – от Тюмени и Ялуторовска до Нижневартовска и Нового Уренгоя. Снимки собирают на сайте тюменскаяобласть.рф

Принять участие в конкурсе могут все, вне зависимости о того, где вы живёте: на севере или на юге региона, либо в других уголках мира. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать и оцифровать фото и разместить их на вышеуказанном сайте. У кого нет возможности самостоятельно отсканировать снимки, в ТЦ «Галерея «Вояж» и ТРЦ «Гудвин» работают волонтёры, которые бесплатно оцифруют фотки и помогут загрузить их на сайт. Все снимки в электронном варианте будут переданы владельцам.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, снимки, на которых запечатлены моменты истории нашего региона, найдутся в семейных архивах, на предприятиях, в школах, ДК и других организациях. Фотографии могут быть связаны с освоением нефтяных и газовых месторождений, строительством заводов и новых микрорайонов, развитием сельского хозяйства.

Партнёры проекта в конце декабря оценят размещённые на сайте фотографии, авторы 100 лучших фото получат подарки.

Подробности о конкурсе, требования к снимкам и условия участия в конкурсе можно узнать на сайте проекта. Там же можно найти больше архивных фото и увлекательных историй вы можете найти на сайте тюменскаяобласть.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU