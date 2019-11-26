Матершинник в автобусе, деньги за отмененный концерт и приговор убийце родственников: публикуем главные новости Тюмени 26 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-26T16:01:41+03:00

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1. В Тюмени автобус более десяти минут простоял на остановке. В это время кондуктор пыталась выгнать из салона молодого человека, который имел неосторожность произнести матершинное слово.

«Вот такое у нас отношение к пассажирам. Молодой человек сматерился в автобусе, из-за этого проступка водитель отказался продолжать движение. Кондукторша начала выгонять юношу из транспорта, хотя он оплатил за проезд», – видеоролик с такой заметкой опубликовала местная жительница в социальной сети.

В Тюмени автобус более десяти минут простоял на остановке из-за матершинника. Фото - скриншот из видео.

2. Тюменцы, которые купили билеты на концерт финской рок-певицы Тарьи Турунен, теперь не могут вернуть свои деньги. Дело в том, что выступление было отменено, а организатор не торопится возмещать убытки потребителей.

Роспотребнадзор готов помочь тюменцам, если выбить деньги все же не получится.

Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты на отмененный концерт.Фото: Вадим Бегун

3. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Тобольского района. Молодой человек обвиняется в убийстве бабушки и дедушки.

Парень пришел пьяным домой к своим пожилым родственникам, между ними произошел конфликт. Тогда он забил до смерти своих бабушку и дедушку. А затем мертвого мужчину еще и проткнул ножом.

4. Федеральный бюджет пополнится тюменскими деньгами. В ближайшие три года Тюменская область выделит федеральному бюджету в виде субсидий 3,4 миллиарда рублей.

С помощью этих средств планируется провести работы по строительству и реконструкции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В настоящий момент оно является собственностью федерального центра.

5. Тюменские хирурги провели уникальную операцию, удалив объемную опухоль у 14-летнего ребенка. Избавиться от новообразования удалось без разрезов.

Врачи утверждают, что ранее со столь большим новообразованием они не сталкивались. Из-за своего размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушала их кровоснабжение. Со временем это могло привести к некрозу тканей и гибели органов.

ИСТОЧНИК KP.RU