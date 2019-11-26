Тоболяка избили и ограбили на выходе из бара

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-26T15:45:42+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении имущества обратился 51-летний мужчина. Заявитель пояснил, что накануне он отдыхал в баре, а когда пошел домой, к нему подбежал неизвестный, ударил его в шею и ограбил. Добычей преступника стали сотовый телефон и портмоне с деньгами.

– Стража порядка не составило труда отыскать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабежи и разбои 27-летний тоболяк. Свою вину он признал и пояснил, что в день совершения преступления отдыхал в этом же заведении, что и потерпевший. Когда тот пошел домой, злоумышленник решил похитить у него имущество. После хищения вещей фигурант спокойно продолжил употреблять спиртные напитки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время похищенный телефон и портмоне изъяты сотрудниками полиции и будут возвращены законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело, тоболяку грозит заключение до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU