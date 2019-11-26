В Тюмени юный матершинник парализовал работу маршрутного автобуса

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-26T14:59:35+03:00

В Тюмени молодой человек матерился, водитель отказался ехать дальше. Фото - скриншот из видео.

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В Тюмени автобус более десяти минут простоял на остановке. В это время кондуктор пыталась выгнать из салона молодого человека, который имел неосторожность произнести матершинное слово.

«Вот такое у нас отношение к пассажирам. Молодой человек сматерился в автобусе, из-за этого проступка водитель отказался продолжать движение. Кондукторша начала выгонять юношу из транспорта, хотя он оплатил за проезд», – видеоролик с такой заметкой опубликовала местная жительница в социальной сети.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, но чей голос слышен в кадре, рассказала, что общественный транспорт задержался на остановке минут на 10-15. По ее мнению, водителю и кондуктору было совершенно «наплевать на то, что остальные пятьдесят человек торопятся по своим делам».

Комментаторы в большинстве своем поддерживают юношу. Так, например, Алена Мышкина пишет, что «у кондуктора и водителя нет права выгонять пассажира, ведь он ехал не пьяный». «Тем более других нельзя задерживать. Кто-то в школу, кто-то в садик, кто-то на работу едет. И из-за такого водителя и кондуктора люди опаздывали», – выражает свое мнение местная жительница.

Другие комментаторы с ней соглашаются, однако добавляют, что неценцурная брань в общественном месте – это административное правонарушение, за который можно «схлопотать» штраф.

В Тюмени автобус встал из-за матершинника. .

ИСТОЧНИК KP.RU